الاختيار الحلقة 19.. إصابة هشام عشماوى فى تفجير كمين الفرافرة
الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:15 ص
أمير محمد خالدطباعة
يقدم لكم «الدستور» ملخص الحلقة 19 من مسلسل "الاختيار" بطولة الفنان أمير كرارة في دور الشهيد البطل أحمد منسي ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابي هشام عشماوي.
ملخص الحلقة 19 من مسلسل الاختياريتحدث أحمد منسي في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار" مع جنوده في معسكر الكتيبة 103 صاعقة بسيناء، عن أهمية تدريبهم بشدة وقت الصيام لأن الحرب ليس لها مواعيد وفي الوقت الذي تأتي فيه يجب علينا أن نثبت للعدو أننا وحوش في أي وقت مثلما فعل أجدادنا في حرب أكتوبر، حيث طردوا الإسرائيليين من أرضنا في ظهر رمضان.
كما تحدث معهم عن أهمية حمل المصاب أو الشهيد وعدم تركه لأن الجيش يحافظ على أبنائه سواء أحياء أو أموات.
وفي نفس الوقت، يذهب عشماوي ومعه التكفيريين لتنفيذ خطة الهجوم على كمين نقطة حرس الحدود بالفرافرة ويحاصرون الكمين من جميع النواحي ويطلقون النار عليه ويستشهد عدد كبير من الضباط والمجندين المتواجدين فيه على رأسهم المجند عبدالله شقيق سعد، كما يصاب كل من عشماوي وعماد بالرصاص ويضطرون للانسحاب من الهجوم.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة "on e" في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وفي نفس الوقت، يذهب عشماوي ومعه التكفيريين لتنفيذ خطة الهجوم على كمين نقطة حرس الحدود بالفرافرة ويحاصرون الكمين من جميع النواحي ويطلقون النار عليه ويستشهد عدد كبير من الضباط والمجندين المتواجدين فيه على رأسهم المجند عبدالله شقيق سعد، كما يصاب كل من عشماوي وعماد بالرصاص ويضطرون للانسحاب من الهجوم.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة "on e" في تمام الساعة التاسعة مساءً.