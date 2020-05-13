الاختيار الحلقة 19.. إصابة هشام عشماوى فى تفجير كمين الفرافرة

ملخص الحلقة 19 من مسلسل الاختيار









وفي نفس الوقت، يذهب عشماوي ومعه التكفيريين لتنفيذ خطة الهجوم على كمين نقطة حرس الحدود بالفرافرة ويحاصرون الكمين من جميع النواحي ويطلقون النار عليه ويستشهد عدد كبير من الضباط والمجندين المتواجدين فيه على رأسهم المجند عبدالله شقيق سعد، كما يصاب كل من عشماوي وعماد بالرصاص ويضطرون للانسحاب من الهجوم.



مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة "on e" في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما تحدث معهم عن أهمية حمل المصاب أو الشهيد وعدم تركه لأن الجيش يحافظ على أبنائه سواء أحياء أو أموات.وفي نفس الوقت، يذهب عشماوي ومعه التكفيريين لتنفيذ خطة الهجوم على كمين نقطة حرس الحدود بالفرافرة ويحاصرون الكمين من جميع النواحي ويطلقون النار عليه ويستشهد عدد كبير من الضباط والمجندين المتواجدين فيه على رأسهم المجند عبدالله شقيق سعد، كما يصاب كل من عشماوي وعماد بالرصاص ويضطرون للانسحاب من الهجوم.مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة "on e" في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يتحدث أحمد منسي في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار" مع جنوده في معسكر الكتيبة 103 صاعقة بسيناء، عن أهمية تدريبهم بشدة وقت الصيام لأن الحرب ليس لها مواعيد وفي الوقت الذي تأتي فيه يجب علينا أن نثبت للعدو أننا وحوش في أي وقت مثلما فعل أجدادنا في حرب أكتوبر، حيث طردوا الإسرائيليين من أرضنا في ظهر رمضان.