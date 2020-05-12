مسلسل الاختيار الحلقة 19.. أسماء وصور شهداء حادث الفرافرة 2014

مسلسل الاختيار الحلقة 19 وفي السياق، استعرض صناع المسلسل لقطات تسجيلية لوداع شهداء الفرافرة ودار ذلك في سنة ٢٠١٤ واستعرض صناع المسلسل صور وأسماء الشهداء الحقيقين الذين استشهدوا في الكمين بجانب مشاهد تمثيلية توضح مدى حزن الأهالي على فراقهم شهدائهم.





اقرأ أيضا:

وعرض عماد على عشماوي تولي منصب الأمير بدلا منه بسبب إصابته في رجله لرفع الروح المعنوية للتكفيرين بعد عمليتهم الأخيرة، حيث أنهم خائفون من رد فعل القوات المسلحة، وبالفعل يجتمع عماد بالتكفيرين ويحاول رفع روحهم المعنوية.