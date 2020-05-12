مسلسل الاختيار الحلقة 19.. أسماء وصور شهداء حادث الفرافرة 2014
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:59 م
أمير محمد خالدطباعة
يشهد مسلسل الاختيار الحلقة 19 العديد من الأحداث والتطورات الكبيرة، حيث يتوعد منسي لعشماوي وعماد بعدما تأكد أنهم من قاموا بالهجوم على كمين الفرافرة الذي راح ضحيته ٢٦ مجند و٢ضباط.
وعرض عماد على عشماوي تولي منصب الأمير بدلا منه بسبب إصابته في رجله لرفع الروح المعنوية للتكفيرين بعد عمليتهم الأخيرة، حيث أنهم خائفون من رد فعل القوات المسلحة، وبالفعل يجتمع عماد بالتكفيرين ويحاول رفع روحهم المعنوية.
مسلسل الاختيار الحلقة 19وفي السياق، استعرض صناع المسلسل لقطات تسجيلية لوداع شهداء الفرافرة ودار ذلك في سنة ٢٠١٤ واستعرض صناع المسلسل صور وأسماء الشهداء الحقيقين الذين استشهدوا في الكمين بجانب مشاهد تمثيلية توضح مدى حزن الأهالي على فراقهم شهدائهم.
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