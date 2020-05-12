النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات فى واقعة مقتل مقاول السلام

أصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أن النائب العام المستشار حماده الصاوي يتابع سير التحقيقات في واقعة مقتل مقاول بالسلام على يد بائع مخدرات.وأكدت النيابة في بيانها أن النائب العام أمر بإنهاء التحقيقات واستعجال تقرير الطب الشرعي، وإعداد الأوراق للتصرف لتقديم المتهم لمُحاكمة عاجلة، في القضية رقم ٧٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح السلام أول الخاصة بواقعة مقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق وإحداث إصابة والده بدائرة قسم شرطة السلام، المتهم فيها محمود شاذلي وشهرته "شندي".كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل مقاول أثناء مشاجرة بأحد شوارع منطقة السلام، واستعجلت تقرير الطب الشرعي لجثة المقاول، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بأحد شوارع منطقة مساكن الجمهورية بدائرة قسم شرطة السلام، وتبين إصابة المجني عليه بـ 5 طعنات في الصدر والبطن والرقبة، وتم ضبط الجاني وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.