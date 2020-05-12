رامز جلال عن بسمة: فنانة غريبة الأطوار

وقال رامز، في مقدمة الحلقة: «فنانة غريبة الأطوار، اشتغلت مذيعة وبعدين ممثلة واتجوزت وقلنا خلاص هاتقعد، رجعت أطلقت ورجعتلنا تاني».كما لم تسلم من سخرية رامز جلال، خاصة أثناء تواجدها في غرفة الاستعداد وقبل دخولها للأستوديو.

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الليلة.. بسمة ضيفة «رامز مجنون رسمي» على MBC مصر



كانت بسمة، وقعت ضحية لرامز جلال، بعد إيهامها بالمشاركة في برنامج "كرسي الحقيقة"، والذي تقدمه الفنانة اليمنية أروى، لتفاجئ بعدها إنها ضحية لمقلب رامز جلال.البرنامج يختلف في فكرته عن كل المواسم السابقة، حيث يظهر رامز أمام ضيوفه معتمدًا على تقيد أيديهم في الكرسي.وشهد البرنامج ووقع العديد من ضحايا لرامز جلال ومنهم غاد عادل، وياسمين صبرين وياسمين رئيس، وعبدالله بالخير، وحسن عسيري، ومحمود كهربا، ومحمد الشناوي، وعلي معلول، وفيفي عبده، وريها عبدالغفور، وحسن شاكوش، وحمو بيكا، وغيرهم من الضحايا.