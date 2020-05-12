البابا تواضروس يستقبل رئيس المكتب الفنى لمادة الدين المسيحى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، الأستاذ الدكتور عبدالله حنا، رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الدينية المسيحية بوزارة التربية والتعليم.وعرض رئيس المكتب الفني على قداسة البابا نتيجة المسابقة البحثية المسيحية لمراحل التعليم المختلفة، وشهدت مشاركة ٤٥١٤٩ متسابقًا من مختلف المراحل التعليمية إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.وتمت مناقشة موضوع تدريب ١٠٠٠ معلم تربية دينية مسيحية، وتم الانتهاء فيه من تدريب ٤٨٠ معلمًا، بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك موضوع بنك المعرفة للتربية الدينية المسيحية.وقدم قداسة البابا الشكر للدكتور عبدالله حنا على الجهد المبذول لتطوير مادة التربية الدينية المسيحية وصقل مهارات معلميها وإكساب الطلاب قدرًا وافيًا من المعرفة.كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت في شهر ديسمبر من العام الماضي عن المسابقة البحثية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تقوم الكنيسة بمنح الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى جوائز مالية.