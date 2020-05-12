ابتكارات طريفة لمواجهة كورونا (فيديو)

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا يسلط الضوء على المشاهد الطريفة والمبتكرة حول العالم لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.وأشار التقرير إلى وجود سلوكيات جديدة اتخذها البشر للتأقلم مع المرض، ففي ألمانيا ابتكر مقهى قبعات تضمن التباعد الاجتماعي بين زبائنه، وفي أمستردام مطعم عائم يقدم الطعام لزبائنه في غرف زجاجية.وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية فتحت الباب أمام ممارسة النشاط الرياضي لكن من دون جماهير.وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه مر حتى الآن 134 يومًا على تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الصين، كما كشف عن إصابة 22 ألفا من الطواقم الطبية بفيروس كورونا في 52 دولة على مستوى العالم.وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه يجب التوسع في تدابير مكافحة العدوى لمنع عدوى الفريق الطبي، منوهًا بأنه يجب سد العجز في الطواقم الطبية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مناخ العمل بالمستشفيات.