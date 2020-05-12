أسعار النفط ترتفع في تركيا بجنون (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن تراجع أسعار النفط فى العالم، وارتفاعها فى تركيا بجنون.ووفقا للتقرير، فإنه تم التراجع فى أسعار النفط عالميا بسبب زيادة المعروض والزيادة الكبيرة فى المخزونات العالمية للخام وتراجع الطلب، بالإضافة إلى تراجع سعر العقود الأجلة لخام برنت.وأضاف التقرير أنه تم تراجع سعر العقود الأجلة لخام برنت إلى أقل من 31 دولار للبرميل عالميا، إلا أن الحكومة التركية أصرت على زيادة سعر البنزين والسولار ثلاث مرات متتالية.وبدلًا من تخفيف العبء على كاهل الأتراك بخفض سعر الوقود، زاد سعر لتر البنزين فى تركيا بمعدل 32 قرش فى 36 ساعة فقط.وارتفعت أسعار السلع الأساسية بتركيا، بالإضافة إلى أجرة النقل والمواصلات، لافتًا إلى خفض قيمة الليرة أكثر، ولا تزال حكومة أوردغان تثبت فشلها يوم بعد يوم.