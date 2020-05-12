«الأوقاف»: «المتكبر» صفة لله لا يوصف بها البشر (فيديو)

قال الشيخ محمد أبو بكر، من أئمة وزارة الأوقاف، إن اسم الله "المتكبر" لا يعنى التكبر، وإنما هو من الكِبر أو الكِبَر نقيض الصغر، وكبر الأمر جعله كبيرًا منه: {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ} أي عظمه، فالتكبير التعظيم، والكِبر هو الرفعة في الشرف، والكبرياء الملك، كقول الله تعالى: {وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاء فِي الأَرْضِ}.وأوضح "أبو بكر" خلال حواره ببرنامج "اسأل مع دعاء"، والمذاع على فضائية "النهار"، أن أبليس داخل النار بسبب الحسد والتكبر لآدم، ولذلك الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا يلحقه نقص، ولا يعتريه سوء سبحانه، مضيفًا أن اسم المتكبر عندما يوصف للشخص يكون صفة نقص، والمتكبر صفة مدح لذات الله عز وجل.ووجه الشيخ أبو بكر، نداء لجميع أصحاب المناصب والسلطة والمال قائلا: "اعلم أن التكبر أى الكبرياء والعظمة لله وحده ولا يجوز التكبر بما أعطاك الله، وأنت بكل ما أعطاك ربنا مستخدم للخير أو مستبدل".