برج إيفل يعرض صور الأطباء تقديرًا لهم (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات مصورة من عرض برج إيفل لصور الكوادر الطبية في فرنسا تقديرًا لهم على دورهم فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.وأضاء برج إيفل أنواره برسالة شكر للأطباء والممرضين بفرنسا، حيث تم عرض صور الكوادر الطبية على شاشة ضخمة فى قاعدة البرج، ومن المقرر أن تبدأ باريس في العودة تدريجيًا إلى طبيعتها بعد أسابيع من الإغلاق.وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه مر حتى الآن 134 يومًا على تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الصين، كما كشف عن إصابة 22 ألفا من الطواقم الطبية بفيروس كورونا في 52 دولة على مستوى العالم.وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه يجب التوسع في تدابير مكافحة العدوى لمنع عدوى الفريق الطبي، منوهًا بأنه يجب سد العجز في الطواقم الطبية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مناخ العمل بالمستشفيات.