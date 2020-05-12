ضبط 34 ألف كتاب ديني داخل مطبعة بدون تصريح بالسلام

تمكنت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 34 ألف كتاب ديني بدون تفويض من أصحاب الحقوق الأدبية، بمنطقة السلام.وجاء ذلك خلال حملة استهدفت المطابع بمحافظة القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، فتم ضبط مطبعة بداخلها 34 ألف نسخة من الكتب الدينية جميعها بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.