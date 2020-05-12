رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

شركة نستله مصر تطلق مبادرة «مع بعض إحنا قدها» بالتعاون مع «أهل مصر» لشكر الأطقم الطبية بمستشفيات العزل فى القاهرة والجيزة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:44 م
شركة نستله
شركة نستله
طباعة
◄ نهلة كمال: مبادرة «مع بعض إحنا قدها» جزء من أنشطة نستله للمشاركة المجتمعية فى ظل الأزمة الحالية
◄السويدى: ضرورة توحيد الجهود والمساعى لخدمة ومساعدة الجيش الأبيض فى حربه ضد كورونا

قامت شركة نستله مصر بالتعاون مع مؤسسة اهل مصر للتنمية بتنفيذ أحد أنشطة مبادرة "مع بعض إحنا قدها" عن طريق تقديم الدعم للفرق الطبية بمستشفيات العزل الصحى لمواجهة فيروس كورونا تحت عنوان "نستله وأهل مصر مع بعض إحنا قدها"، ويتم توزيع عبوات علي الأطقم الطبية في مستشفيات العزل تحتوى على منتجات من شركة نستله مصر للتعبير عن الامتنان والشكر للجيش الأبيض ودعم جهودهم بشكل رمزى في هذه الظروف الراهنة، وفى ظل التضحيات التى يقدمونها بجهودهم كخط الدفاع الاول لرعاية المصابين وحماية الجميع من خطر انتشار الفيروس وقيامهم بمواصلة الليل بالنهار، للقيام بذلك تاركين ذويهم ومنازلهم خلال أيام شهر رمضان المبارك للقيام بواجبهم.

ويتم تنفيذ الفعالية للأطقم الطبية فى مستشفيات العزل الصحي بالقاهرة والجيزة من خلال القيام بالتوزيع بواقع 5 مستشفيات يوميًا حتى نهاية رمضان، لتشمل: مستشفيات حميات العباسية، الحميات بإمبابة، قصر العيني التخصصى، الدمرداش، 15 مايو بحلوان، الحسين الجامعي، باب الشعرية، الزهراء، أحمد ماهر، المطرية، الساحل، الجلاء، ومستشفيات الحجر الصحي لمؤسسة أهل مصر.

وقد تم توزيع منتجات نستله فى اليوم الأول لتنفيذ الفعالية بمشاركة د. هبة السويدى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية' نهلة كمال، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ومدير عام قطاع العلاقات المؤسسية والتسويقية بشركة نستله مصر.

وقالت د. هبة السويدى إن تضافر جهود المؤسسات والشركات الخاصة يسهم فى دعم الجهود المقدمة للأطباء فى عملهم لرعاية وعلاج المصابين، مؤكدة أن الأمر ليس تفاخرًا بانفراد جهة بعينها بتقديم العون والمساعدة، ولكن العبرة فى تكاتف الجميع من أجل تخفيف حدة الأزمة وتبعاتها السلبية، مؤكدة أن مؤسسة أهل مصر تدعو جميع الموسسات والجهات التابعة للقطاع الخاص من أجل توحيد الجهود والمساعى لخدمة الوطن ومساعدة الجيش الأبيض فى حربه ضد كورونا.

وقالت نهلة كمال، إن نستله مصر حريصة على القيام بدورها المجتمعى فى ظل الظروف الراهنة من خلال العديد من الأنشطة، ومنها مبادرة "مع بعض إحنا قدها" للمساهمة فى التخفيف من آثار الأزمة؛ سواء عن طريق دعم العمالة اليومية من خلال تقديم منتجات نستله من الألبان وغذاء أطفال للأسر الأشد احتياجًا، أو توفير الأجهزة الطبيه ومستلزمات الوقاية للأطقم الطبية، كل ذلك يتم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات التي تعمل على مواجهة هذا الوباء، كما تم إشراك الموظفين فى المبادرة عن طريق قيامهم بالتبرع إلى أى من الجهات الخيرية التى تتعامل معها الشركة وسوف تقوم نستله بالتبرع بنفس قيمة المبلغ الذى دفعه الموظف. 

ويأتى على رأس فعاليات المبادرة تقديم التقدير والعرفان للأطقم الطبية، لدورهم النبيل فى علاج المصابين ورعايتهم وتفعيلًا لدور القطاع الخاص المحورى خلال الأزمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: 271 ألف إصابة بكورونا فى الشرق المتوسط

بعد إعلان التقديم.. آليات وطريقة الحصول على كتب رياض الأطفال

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

مدمرة إيرانية تقصف سفينة بالخطأ ومقتل عشرات الجنود

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

شركة نستله مصر تطلق مبادرة «مع بعض إحنا قدها» بالتعاون مع «أهل مصر» لشكر الأطقم الطبية بمستشفيات العزل فى القاهرة والجيزة

إنزيم يجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بكورونا

دراسة: الأطفال المصابون بكورونا قد يعانون من فشل متعدد فى الأعضاء

مواقيت القطارات اليوم الثلاثاء 12-5-2020

مقالات الرأي
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
المزيد

الثقافة

شروط مسابقة «السعيد» للقصة القصيرة فى دورتها الثانية

ترجمة كتاب «العلاقات السوفيتية المصرية» للعربية

بالأسماء.. الفائزون فى المسابقات البحثية لـ «قصور الثقافة»

«ثقافة سوهاج» تواصل تقديم عروض رمضان «أون لاين»