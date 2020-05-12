شركة نستله مصر تطلق مبادرة «مع بعض إحنا قدها» بالتعاون مع «أهل مصر» لشكر الأطقم الطبية بمستشفيات العزل فى القاهرة والجيزة

◄ نهلة كمال: مبادرة «مع بعض إحنا قدها» جزء من أنشطة نستله للمشاركة المجتمعية فى ظل الأزمة الحالية

◄السويدى: ضرورة توحيد الجهود والمساعى لخدمة ومساعدة الجيش الأبيض فى حربه ضد كورونا



وقالت د. هبة السويدى إن تضافر جهود المؤسسات والشركات الخاصة يسهم فى دعم الجهود المقدمة للأطباء فى عملهم لرعاية وعلاج المصابين، مؤكدة أن الأمر ليس تفاخرًا بانفراد جهة بعينها بتقديم العون والمساعدة، ولكن العبرة فى تكاتف الجميع من أجل تخفيف حدة الأزمة وتبعاتها السلبية، مؤكدة أن مؤسسة أهل مصر تدعو جميع الموسسات والجهات التابعة للقطاع الخاص من أجل توحيد الجهود والمساعى لخدمة الوطن ومساعدة الجيش الأبيض فى حربه ضد كورونا.



وقالت نهلة كمال، إن نستله مصر حريصة على القيام بدورها المجتمعى فى ظل الظروف الراهنة من خلال العديد من الأنشطة، ومنها مبادرة "مع بعض إحنا قدها" للمساهمة فى التخفيف من آثار الأزمة؛ سواء عن طريق دعم العمالة اليومية من خلال تقديم منتجات نستله من الألبان وغذاء أطفال للأسر الأشد احتياجًا، أو توفير الأجهزة الطبيه ومستلزمات الوقاية للأطقم الطبية، كل ذلك يتم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات التي تعمل على مواجهة هذا الوباء، كما تم إشراك الموظفين فى المبادرة عن طريق قيامهم بالتبرع إلى أى من الجهات الخيرية التى تتعامل معها الشركة وسوف تقوم نستله بالتبرع بنفس قيمة المبلغ الذى دفعه الموظف.



ويأتى على رأس فعاليات المبادرة تقديم التقدير والعرفان للأطقم الطبية، لدورهم النبيل فى علاج المصابين ورعايتهم وتفعيلًا لدور القطاع الخاص المحورى خلال الأزمة.

قامت شركة نستله مصر بالتعاون مع مؤسسة اهل مصر للتنمية بتنفيذ أحد أنشطة مبادرة "مع بعض إحنا قدها" عن طريق تقديم الدعم للفرق الطبية بمستشفيات العزل الصحى لمواجهة فيروس كورونا تحت عنوان "نستله وأهل مصر مع بعض إحنا قدها"، ويتم توزيع عبوات علي الأطقم الطبية في مستشفيات العزل تحتوى على منتجات من شركة نستله مصر للتعبير عن الامتنان والشكر للجيش الأبيض ودعم جهودهم بشكل رمزى في هذه الظروف الراهنة، وفى ظل التضحيات التى يقدمونها بجهودهم كخط الدفاع الاول لرعاية المصابين وحماية الجميع من خطر انتشار الفيروس وقيامهم بمواصلة الليل بالنهار، للقيام بذلك تاركين ذويهم ومنازلهم خلال أيام شهر رمضان المبارك للقيام بواجبهم.ويتم تنفيذ الفعالية للأطقم الطبية فى مستشفيات العزل الصحي بالقاهرة والجيزة من خلال القيام بالتوزيع بواقع 5 مستشفيات يوميًا حتى نهاية رمضان، لتشمل: مستشفيات حميات العباسية، الحميات بإمبابة، قصر العيني التخصصى، الدمرداش، 15 مايو بحلوان، الحسين الجامعي، باب الشعرية، الزهراء، أحمد ماهر، المطرية، الساحل، الجلاء، ومستشفيات الحجر الصحي لمؤسسة أهل مصر.وقد تم توزيع منتجات نستله فى اليوم الأول لتنفيذ الفعالية بمشاركة د. هبة السويدى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية' نهلة كمال، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ومدير عام قطاع العلاقات المؤسسية والتسويقية بشركة نستله مصر.