قبل عيد الفطر.. ضبط عصابة تقليد العملات النقدية في مايو

تمكن ضباط الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي يصنع العملات النقدية الورقية المقلدة في مايو؛ لإغراق المحافظات بها في عيد الفطر.أكدت التحريات تكوين مسجلين خطر تشكيلا عصابيا تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية من فئتى «المائة، العشرون» جنيه مصرى، واتخذا من محال إقامتهما وكرًا لممارسة نشاطهـما الإجرامي فى تقليد العملات الوطنية باستخدام أجهـزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الجمهورية.واستهدفا تحقيق استفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتى جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة، مستغلين تلك الفترة لحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بنشاط الأسواق التجارية لسهولة ترويج ما يقومان بتقليده من عملات وطنية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن استهداف وضبط المتهمين بمحل إقامة أحدهم في 15 مايو.بتفتيش مسكنه عثر على «120 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنية مصرى بقيمة مبلغ 12000 جنيه مصرى، 261 ورقة مالية مقلدة من فئة العشرون جنية مصرى بقيمة مبلغ 5220 جنية مصرى، 175 فرخ ورق تصوير مطبوع "مقلدة ومعدة للتقطيع لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنية بقيمة مبلغ 70.000 ألف جنيه مصري».وضبط «75 فرخ ورق تصوير مطبوع لوجهى العملة الوطنية فئة العشرون جنيه، مقلدة ومعدة للتقطيع بقيمة مبلغ 6000 جنيه مصرى، جهاز حاسب آلي بمشتملاته، طابعة كمبيوتر ملحق بها ماسح ضوئى سكانر، الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والطباعة».وبفحص جهاز الحاسب الآلى لمضبوط تبين أنه محمل بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة فئتى «المائة، العشرون جنيه مصرى»، والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية.وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة بإستخدام جهاز حاسب الآلى المضبوط، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية وذلك بقصد الاستفادة المادية واتخاذهما العديد من المحافظات مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى عمليات الترويج على عملائهما.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.