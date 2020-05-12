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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وجه القمر دينا فؤاد: مسلسل الاختيار هدية لكل شهيد وتم اختيار الاسم نسبة لمقولة للرئيس «إن الوعي يمنح الإنسان الاختيار »

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:26 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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◄وجه القمر دينا فؤاد: مسلسل الاختيار هدية لكل شهيد وتم اختيار الاسم نسبة لمقولة للرئيس " إن الوعي يمنح الإنسان الاختيار " 
◄دينا فؤاد: مسلسل الاختيار أحد أفضل المسلسلات، وأنجحها في تاريخ الدراما المصرية
 
أعربت وجه القمر الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل الاختيار، وتصدره نسب المشاهدة وان المسلسل سيظل محفور فى ذاكرة المشاهدين والاجيال لفترات طويلة، وأن «الاختيار» أكبر من كلمة مسلسل، هو عمل ملحمي، وسوف يسجل كأحد أفضل المسلسلات، وأنجحها في تاريخ الدراما المصرية.

وحول اسباب تسمية المسلسل " الاختيار" أجابت في الحقيقة استوحينا اسم المسلسل من عبارة قالها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أحد المؤتمرات، «إن الوعي يمنح الإنسان الاختيار، وهنا يظهر الفرق بين من آمن بهذا الوطن وبين من لم يؤمن به».. هذه هي العبارة التي حسمت مسألة العنوان، يجب أن تختار بين أن تكون الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، أو الخائن هشام العشماوي، لا توجد حلول وسط، إما الوطن وإما الإرهاب.

وأضافت أن المسلسل هدية من أسرة العمل الى كل شهيد وهو عمل تاريخى فنى يجسد ملحمة وطنية لبطولات الجيش المصرى وتضحياته العظيمة، موجهة الشكر الى القوات المسلحة، ولكل ضيوف الشرف الذين شاركوا في العمل، وكل من ساعدنا لكي يخرج العمل بهذه الصورة العظيمة.

وأوضحت أن كل النجوم شاركوا في العمل بدافع وطني، حتى النجوم ضيوف الشرف كان وجودهم رائعًا ومميزًا، مثل آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وماجد المصري ومحمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز وأحمد وفيق وغيرهم.

وتابعت اقدم شخصية «نسرين العشماوى» زوجة الإرهابى والمشاهد التى تقوم بها فى المسلسل مشاهد موثقة 100%،، لأننى أردت أن اكون طبيعية واجسد الدور بكل احترافية والالتزام بالسيناريو، وأن فريق المسلسل كان شديد الحرص على نقل العمل بمصداقية شديدة، مشيدةً بالشركة المنتجة "سينرجى synergy "والتى لم تبخل بشىء على المسلسل، وقدمت كافة الإمكانيات لخروج المسلسل بشكل مشرف  
وأضافت قرأت كثيرًا عن طبيعة شخصية الإرهابيين، كما أن معاناتنا من الإرهاب جعلتنا نعلم الكثير عن هذه الشخصيات، وأصعب مشاهدي لحظة رجوعنا من تحقيقات النيابة بصحبة عائلة عشماوي.  

وأشارت إلى أن المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي، ساعداني لكي أظهر بهذا الشكل، وان يخرج المسلسل فى هذا الشكل المتميز "ملحمة وطنية "  تجسد بطولات الجيش المصرى والتضحيات العظيمة التى يقدمها.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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