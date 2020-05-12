حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي بأبوتيج في أسيوط

ترأس المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على أراضي أملاك الدولة بمركز أبوتيج.جاء ذلك بمشاركة يسرى كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونواب ومساعدين المركز في وجود قوة أمنية، وتمت إزالة المخالفات باستخدام معدات وحدة التدخل السريع والحملة الميكانيكية للمركز، كما تم تنفيذ إزالة لتعديات على أراضي زراعية في مهدها.حيث تمت إزالة التعديات بمركز أبوتيج وتحرير المحاضر لبعض المخالفات وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.وقد أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.وأكد محافظ أسيوط أن حملات الإزالة بمختلف المراكز والأحياء تتم تحت إشراف قيادات المحافظة حيث يشرف نائب المحافظ المهندس عمرو عبدالعال على مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب ويشرف السكرتير العام المهندس محمد عبدالجليل على مراكز الجنوب ويشرف السكرتير المساعد المهندس نبيل الطيبي على مراكز الشمال باستخدام معدات وحدة الانقاذ السريع ومعدات الحملات الميكانيكية بالأحياء والمراكز وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية.