شركة طيران تعتزم شطب 1000 وظيفة بسبب كورونا

تعتزم شركة "بروسلز إيرلاينز"، المملوكة لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران، شطب حوالي ألف وظيفة، ما يعادل 25 في المئة من العمالة، بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عنجائحة كورونا.وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، اليوم الثلاثاء، استنادا إلى نقابيين، والشركة، أنه من المقرر أيضا خفض 30 في المئة من أسطول الشركة.وبحسب "بيلجا"، ذكرت الشركة أن هذه الإجراءات "ضرورية من أجل ضمان نجاة الشركة"، مضيفة أن الجائحة أثرت بصورة "سلبية بالغة" على الوضع المالي لها، كما أوضحت أنه يتعين خفض النفقات إلى مستوى تنافسي، وأنه ليس من المتوقع العودة إلى النشاط الاعتيادي قبل عام 2023.يُذكر أن "بروسلز إيرلاينز" طلبت من الحكومة البلجيكية مساعدات سيولة بقيمة 290 مليون يورو.وتطالب الحكومة في المقابل من لوفتهانزا ضمانات قوية لشركتها "بروسلز إيرلاينز".وبحسب بيانات "بيلجا"، لا تزال المفاوضات سارية.