صعود سهم أرامكو بالبورصة السعودية بأكثر من 1%

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1.2بالمئة عند 6684 نقطة (+ 80 نقطة).جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بأكثر من 1 بالمئة عند 31.30 ريال.وكانت الشركة أعلنت تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 63.53مليار ريال، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بواقع 0.35ريال للسهم.وأغلق سهم "سابك" عند 76 ريالا (+ 4 بالمئة).وتصدرت أسهم "بتروكيم" و"القصيم القابضة" و"تبوك الزراعية" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.في المقابل، أنهت أسهم "الخزف السعودي" و"إكسترا" و"عطاء" و"الزامل للصناعة"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 المئة.