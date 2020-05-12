صعود سهم أرامكو بالبورصة السعودية بأكثر من 1%
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:04 م
وكالاتطباعة
أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1.2بالمئة عند 6684 نقطة (+ 80 نقطة).
جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.
وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بأكثر من 1 بالمئة عند 31.30 ريال.
وكانت الشركة أعلنت تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 63.53مليار ريال، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بواقع 0.35ريال للسهم.
وأغلق سهم "سابك" عند 76 ريالا (+ 4 بالمئة).
وتصدرت أسهم "بتروكيم" و"القصيم القابضة" و"تبوك الزراعية" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.
في المقابل، أنهت أسهم "الخزف السعودي" و"إكسترا" و"عطاء" و"الزامل للصناعة"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 المئة.
جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.
وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بأكثر من 1 بالمئة عند 31.30 ريال.
وكانت الشركة أعلنت تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 63.53مليار ريال، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بواقع 0.35ريال للسهم.
وأغلق سهم "سابك" عند 76 ريالا (+ 4 بالمئة).
وتصدرت أسهم "بتروكيم" و"القصيم القابضة" و"تبوك الزراعية" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.
في المقابل، أنهت أسهم "الخزف السعودي" و"إكسترا" و"عطاء" و"الزامل للصناعة"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 المئة.