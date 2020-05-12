أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 بـ 745 جنيهًا

سعار الذهب اليوم الثلاثاء





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك حالة من الإستقرار في الأسواق على الرغم من ارتفاع الذهب عالميًا في صباح التعاملات.



اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور" أن عيار ١٨ سجل نحو ٦٣٨ جنيهًا، في حين سجل عيار ٢١ نحو ٧٤٥ جنيهًا، وسجل عيار ٢٤ نحو ٨٥١ جنيه.



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية سعر الجنية الذهب استقر عند سعر ٨٥١ جنيه، في حين وصلت الأوقية العالمية عند سعر ١٧٠٦ دولار.



ويعاني الاقتصاد العالمي حالة من الارتباك بسبب أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء على مستوي العالم وتقليل التجمعات.



وتعاني أسواق الذهب المحلية حالة من الركود التام بسبب إجراءات الحظر وينتظر التجار والمصنعين تخفيف إجراءات الحظر بعد عيد الفطر المبارك.



اسعار الذهب عالميا وارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عالميا، وسط مخاوف من تجديد إصابات فيروس كورونا في بعض الدول وتوترات جديده في الأسواق.



وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1698.09 دولار للأوقية.



وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 1704.10 دولار للأوقية.





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شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٠، حالة من الإستقرار في الأسواق على الرغم من توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث التي يمر العالم بسبب أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أالمحلية والعالمية ومعدل الإرتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وظبط حركة الأسواق.