«الصحة العالمية» توصى بزيادة الالتزام المجتمعى لمنع تفشى كورونا

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك متابعة للموقف الوبائى لفيروس الكورونا فى مصر، كما طلبت المنظمة من وزارة الصحة المصرية زيادة أعداد التحاليل التى تجرى للمواطنين للكشف عن فيروس كورونا بجانب عزل الإصابات الإيجابية المكتشفة فورًا في مستشفيات العزل.وأكدت أن منظمة الصحة العالمية أوصت وزارة الصحة بزيادة الالتزام على المستوى المجتمعي للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى ومتابعة كل الحالات الموجودة في المستشفيات للحد من نسبة الوفيات، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.كما شددت على ضرورة اتخاذ كل إجراءات الوقاية بين المواطنين فى كل الدول والذى من شأنه سيساعد على انحسار فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو كونفرانس لعرض مستجدات وآخر تطورات جائحة فيروس كورونا (COVID-19).ويستعرض المؤتمر تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، بحضور الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي.