ماس كهربائي وراء حريق شقة في أبوالنمرس

قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي، لبيان أسباب حريق شب في إحدى الشقق السكنية بمنطقة أبوالنمرس.، وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، قد تمكنت من السيطرة عليه.وتبين من خلال الفحص، أن الحريق نشب في شقة تقع بالطابق الثاني داخل عقار سكني مكون من 3 طوابق، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة.ورجحت التحريات والمعاينة أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.