إحالة مسجل خطر يتاجر في الاستروكس بشبرا

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام، بإحالة مسجل خطر للمحاكمة الجنائية العاجلة، في اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 900 جرام من مخدر "الاستروكس" قبل ترويجه على عملائه بدائرة قسم شبرا.وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 900 جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول، وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.وبالعرض على النيابة وجهت له تهمة حيازة مواد مخدرة، وكلفت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيمائي، الذي أثبت عقب ورود التقرير أن المواد لمادة الاستروكس المخدر، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب الصحيفة الجنائية له.