بنت محمد رمضان فى «البرنس»: «كنت بعيط بجد وبحب ياسمين صبرى»

روت الطفلة فريدة حسام، التي تجسد دور "مريم" ابنة الفنان محمد رمضان فى أحداث مسلسل "البرنس"، كواليس دورها الذى نال إشادة كبيرة وخاصةً بعد مشهد لها في حلقة يوم أمس مع أحمد زاهر الذي يقدم دور عمها وتركها وحيدة بلا رحمة في الشارع.وأوضحت فريدة، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، رد فعل الفنان أحمد زاهر بعد تأدية مشهد البكاء، قائلة: "كنت بعيط بجد عشان ماما مكانتش معايا، بس مزعلتش منه، وقعد يبوسنى فى الآخر لما خلصنا قالي إحنا كنا بنمثل، مزعلتش وكنت عارفة إن ده تمثيل".وأضافت فريدة، أنّها تحب التمثيل وتتمنى أن تصبح ممثلة مشهورة: "بقلد كل الفنانين عشان بحبهم، خاصة ياسمين صبرى".