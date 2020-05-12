صعود كبير لمؤشرات البورصة بعد موافقة صندوق النقد على القرض الجديد

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو كبير، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع- بدعم من عمليات شراء قوية بعد انتهاء موجة الهبوط التى شهدتها البورصة الأيام الماضية، وموافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر الدفعة الأولى من القرض جديد بقيمة 2.77 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 1.84%، بما يعادل 189 نقطة، ليصل إلى مستوى 10488 نقطة.كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.99%، بما يعادل 22 نقطة، ليسجل مستوى 1126 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 97 مليون جنيه، وذلك بتداول نحو 35.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 3.3 ألف صفقة شراء وبيع.