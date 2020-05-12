ضبط 10 بـ4 كيلو بانجو وأسلحة نارية بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من ضبط كميات من المخدرات، والأسلحة النارية بحوزة 10 متهمين في محافظة أسوان.وتلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 10 متهمين وبحوزتهم (7 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (4.600) كيلو جرام، و200 جرام حشيش، فضلا عن 9 قرص مخدر، و250 جرام فودو، و2سلاح أبيض).يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.