رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحطم طائرة أمريكية صغيرة ومقتل قائدها في إندونيسيا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:47 ص
تحطم طائرة
تحطم طائرة
وكالات
طباعة
أعلنت الشرطة الإندونيسية عن تحطم طائرة صغيرة في بحيرة بإقليم بابوا الإندونيسي اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل قائدها الأمريكي.

وقال المتحدث باسم شرطة إقليم بابوا أحمد مصطفي كمال، إن الطائرة كانت تحمل مواد غذائية من منطقة جايابورا إلى توليكارا في جزيرة غينيا الجديدة، عندما أرسل قائد الطائرة نداءات استغاثة بعد دقيقتين من إقلاع الطائرة.

وأضاف أنه جرى انتشال جثمان قائد الطائرة الأمريكي جوسي لين، الذي كان بمفرده على متن الطائرة، من الطائرة على عمق 13 مترًا، موضحًا أن الطائرة الصغيرة من طراز كودياك 100 تابعة لبرنامج ميشن أفيشن فيلوشيب، وهو برنامج للمساعدات الإنسانية.

ويشار إلى أن حوادث الطائرات شائعة الحدوث في إقليم بابوا الذي تغطيه الأشجار، حيث يعد النقل الجوي حيويًا بسبب شبكات الطرق المحدودة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبى تسبّ مدير أعمالها السابق وتصفه بـ«أثنى الأسد»

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

دراسة: الأطفال المصابون بكورونا قد يعانون من فشل متعدد فى الأعضاء

مواقيت القطارات اليوم الثلاثاء 12-5-2020

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

يابانيون يحذرون من الإجهاد الحرارى الناجم عن ارتداء الأقنعة في الصيف

مقالات الرأي
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
المزيد

الثقافة

أبرزهم أمير تاج السر.. 20 مبدعًا يشاركون فى «اقرأ معانا» قريبًا

«تنمية الإبداع والتفكير المنطقي عند التلاميذ» عبر يوتيوب «الأعلى للثقافة»

وزيرة الثقافة تستعرض التجربة الإبداعية المصرية في مواجهة كورونا

«قهوة الصحافة».. زاوية نظر جديدة لأحوال صاحبة الجلالة