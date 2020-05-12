تحطم طائرة أمريكية صغيرة ومقتل قائدها في إندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية عن تحطم طائرة صغيرة في بحيرة بإقليم بابوا الإندونيسي اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل قائدها الأمريكي.وقال المتحدث باسم شرطة إقليم بابوا أحمد مصطفي كمال، إن الطائرة كانت تحمل مواد غذائية من منطقة جايابورا إلى توليكارا في جزيرة غينيا الجديدة، عندما أرسل قائد الطائرة نداءات استغاثة بعد دقيقتين من إقلاع الطائرة.وأضاف أنه جرى انتشال جثمان قائد الطائرة الأمريكي جوسي لين، الذي كان بمفرده على متن الطائرة، من الطائرة على عمق 13 مترًا، موضحًا أن الطائرة الصغيرة من طراز كودياك 100 تابعة لبرنامج ميشن أفيشن فيلوشيب، وهو برنامج للمساعدات الإنسانية.ويشار إلى أن حوادث الطائرات شائعة الحدوث في إقليم بابوا الذي تغطيه الأشجار، حيث يعد النقل الجوي حيويًا بسبب شبكات الطرق المحدودة.