حملة لمتابعة تنفيذ قرارات الحظر بشوارع الفيوم

نفذ رؤساء الوحدات المحلية بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، ورؤساء الأحياء، حملة للمرور بكافة القرى لمتابعة التزام المواطنين، والمنشآت التجارية، بقرارات الحظر وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.وتفقد أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، الوحدات المحلية لمتابعة مدى تواجد كل رؤساء الوحدات المحلية كل في موقعه، يأتي ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.و تنفيذا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بشأن تواجد رؤساء الوحدات المحلية وكذلك رؤساء الأحياء على رأس العمل ليلا كل في موقعه وذلك لمتابعة تنفيذ قرار الحظر ليلا بالقرى، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات حيال المخالفين.