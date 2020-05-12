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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 18 من «كريزى تاكسى».. ماذا تفعل لو وجدت شنطة مليئة بالأموال؟

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:41 ص
كريزى تاكسى
كريزى تاكسى
دعاء عبد المقصود
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جسد الفنان إبراهيم السمان، خلال الحلقة 18 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة "الحياة"، شخصية أحد الشيوخ المتدينين، الذين دائمًا ينصحون الآخرين بعمل الخير والبعد عن الشر والتقرب إلى الله، وفجأة يركب معهم أحد الأشخاص لديه مشكلة مع زوجته فيقرر ترك التاكسي سريعًا وينسى حقيبة داخل التاكسي.

وعندما يخبر الراكب الآخر إبراهيم بوجود حقيبة فيفتحها ليجدها مليئة بالأموال فيقرر الشيخ الاستحواذ على الشنطة بما فيها مما يثير غصب الراكب الآخر، وتختلف الآراء ما بين بعض الأشخاص الذين يصممون إرجاع الشنطة لصاحبها وما بين من يريد تقسيم الأموال معه، حتى يشتد الخلاف بينهم ليتدخل طاقم العمل ويعلن حقيقة المقلب.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة "الحياة" من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة "يالوتيب" وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.

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