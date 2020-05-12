أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12-5-2020

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

سعر الحديد اليوم في مصر

سعر الأسمنت المصري اليوم





أسعار الأسمنت المصري اليوم

الحديد المصري، من أجود الأنواع المتداولة في الأسواق العالمية، وذلك لما يتميز به المنتج المصري من دقة في الصنع وجودة ومتانة، ناهيك عن اعتماد المصانع المصرية في تأسيس خطوط إنتاجها على أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية، خاصة وأن المصانع المصرية استعانت بخبرات يابانية وأخرى أوكرانية وثالثة تركية ومكسيكية، وأخيرة روسية، حيث تتميز هذه التكنولوجيات على أنها الأقوى عالميًا والأكثر تقدمًا في صناعة الحديد.وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، استقرارًا عند معدلاتها المعتادة، حيث سجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 9750 جنيهًا، تسليم أرض المصنع، ونحو 10 آلاف جنيه تسليم التاجر أو الموزع، بينما سجل حديد بشاي، نحو 9500 جنيه للطن تسليم المصنع ونحو 9700 جنيه تسليم الموزع.وسجل الحديد الصيني بيانكو، 9500 جنيه، وسجل المعادي 9600 جنيه للطن، أما حديد المراكبي فسجل نحو 9700 جنيه.أما حديد العتال فقد سجل 9550 جنيهًا للطن، وسجل حديد المصريين 9500 جنيهًا للطن، وسجل الجيوشى 9500 جنيه للطن.حديد الكومي والعشري والمعادي فقد سجلوا 9500 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9550 جنيهًا للطن.تفوق السوق المصري مؤخرًا على أسواق عالمية عملاقة في صناعة الأسمنت ونجح في في اجتذاب أكبر العلامات التجارية المعروفة عالميًا للعمل بالسوق المصري، وبالقعل أصبحت مصر منصة لتصنيع الأسمنت وتصديره للخارج حيث تستقبل موانئ العالم في أوروبا وآسيا والأمريكتين الأسمنت المصري بكميات كبيرة، ويصل إنتاج مصر من الأسمنت لنحو 70 مليون طن سنويًا.وسجل طن أسمنت المسلح نحو 745 جنيهًا للطن تسليم المصنع، فيما سجل لافارج للأسمنت نحو 750 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 745 جنيهًا للطن.أسمنت حلوان سجل 755 جنيهًا للطن، فيما سجل السويس للأسمنت 750 جنيهًا للطن وسجل السويدي للأسمنت 760 جنيهًا.وتراجع سعر أسمنت عسكري بني سويف ليسجل نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 735 جنيهًا للطن، وسجل أسوان 740 جنيهًا للطن، فيما سجل الأسمنت قاهر البحار 780 جنيهًا للطن، وسجل السويس سي ووتر 775 جنيهًا للطن.