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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12-5-2020

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:44 ص
أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء - سعر الحديد والأسمنت اليوم
محمد أبوعاصي
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يقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12-5-2020، حيث يُصنف سوق مواد البناء ـ الحديد والأسمنت ـ في مصر، على أنه أحد الأسواق العالمية البارزة والأكثر نشاطًا، بسبب ارتفاع معدلات البيع والشراء، والطلب المتواصل على مواد البناء، الذي يتحرك نحو النمو باستمرار بسبب المشروعات القومية التي تطرحها الحكومة من آن لآخر، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص العقارية، التي تجعل الطلب على مواد البناء يرتفع من وقت لآخر، كما أنها تجعل سوق مصر، منطقة خصبة للاستثمار في مواد البناء من حديد وأسمنت وجبس وأخشاب ودهانات.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

الحديد المصري، من أجود الأنواع المتداولة في الأسواق العالمية، وذلك لما يتميز به المنتج المصري من دقة في الصنع وجودة ومتانة، ناهيك عن اعتماد المصانع المصرية في تأسيس خطوط إنتاجها على أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية، خاصة وأن المصانع المصرية استعانت بخبرات يابانية وأخرى أوكرانية وثالثة تركية ومكسيكية، وأخيرة روسية، حيث تتميز هذه التكنولوجيات على أنها الأقوى عالميًا والأكثر تقدمًا في صناعة الحديد.

سعر الحديد اليوم في مصر

وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، استقرارًا عند معدلاتها المعتادة، حيث سجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 9750 جنيهًا، تسليم أرض المصنع، ونحو 10 آلاف جنيه تسليم التاجر أو الموزع، بينما سجل حديد بشاي، نحو 9500 جنيه للطن تسليم المصنع ونحو 9700 جنيه تسليم الموزع.

وسجل الحديد الصيني بيانكو، 9500 جنيه، وسجل المعادي 9600 جنيه للطن، أما حديد المراكبي فسجل نحو 9700 جنيه.

أما حديد العتال فقد سجل 9550 جنيهًا للطن، وسجل حديد المصريين 9500 جنيهًا للطن، وسجل الجيوشى 9500 جنيه للطن.

حديد الكومي والعشري والمعادي فقد سجلوا 9500 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9550 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم


تفوق السوق المصري مؤخرًا على أسواق عالمية عملاقة في صناعة الأسمنت ونجح في في اجتذاب أكبر العلامات التجارية المعروفة عالميًا للعمل بالسوق المصري، وبالقعل أصبحت مصر منصة لتصنيع الأسمنت وتصديره للخارج حيث تستقبل موانئ العالم في أوروبا وآسيا والأمريكتين الأسمنت المصري بكميات كبيرة، ويصل إنتاج مصر من الأسمنت لنحو 70 مليون طن سنويًا.

أسعار الأسمنت المصري اليوم


وسجل طن أسمنت المسلح نحو 745 جنيهًا للطن تسليم المصنع، فيما سجل لافارج للأسمنت نحو 750 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 745 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان سجل 755 جنيهًا للطن، فيما سجل السويس للأسمنت 750 جنيهًا للطن وسجل السويدي للأسمنت 760 جنيهًا.

وتراجع سعر أسمنت عسكري بني سويف ليسجل نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 735 جنيهًا للطن، وسجل أسوان 740 جنيهًا للطن، فيما سجل الأسمنت قاهر البحار 780 جنيهًا للطن، وسجل السويس سي ووتر 775 جنيهًا للطن.

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