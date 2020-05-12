إنفوجراف.. «التخطيط» تكشف خريطة المشروعات التنموية بالموازنة الجديدة

تعتزم الدولة تنفيذ ما يقرب من 9 آلاف مشروع تنموي على مستوى عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، خلال العام المالي المقبل 2020-2021، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 2.2 تريليون جنيه، ما بين مشروعات في التعليم، والصحة، والزراعة، والري، والكهرباء، والطاقة.وفى هذا الصدد، نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، يوضح خريطة المشروعات التنموية المدرجة على الموازنة الجديدة للعام 2020-2021، والتي تتمثل فيما يلي:- تنفيذ 338 مشروعًا جديدًا بقطاع الزراعة والري بتكلفة 75 مليار جنيه.- تنفيذ 521 مشروعًا بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بتكلفة 55 مليار جنيه.- تعتزم الدولة تنفيذ 229 مشروعًا بقطاع البترول والثروة المعدنية بتكلفة 47 مليار جنيه.-أما في قطاع الإسكان والمرافق والعشوائيات، جاري تنفيذ 3696 مشروعًا بتكلفة 830 مليار جنيه.-كما تنفذ الدولة في قطاع النقل 146 مشروعًا بتكلفة 478 مليار جنيه.- كما تعتزم تنفيذ 846 مشروع بقطاعي الصحة والتعليم بتكلفة 100 مليار جنيه.- جاري تنفيذ 43 مشروع بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتكلفة 88 مليار جنيه.- جاري تنفيذ 61 مشروعًا بقطاع التجارة والصناعة بتكلفة 13.5 مليار جنيه.