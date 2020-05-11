«مستثمرو دمياط»: مصانع المنطقة ملتزمة بإجراءات مواجهة كورونا

قال المهندس أسامة حفيلة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، إن مصانع المنطقة تعمل في ظل الأجواء الحالية من انتشار فيروس كورونا من خلال تقسيم العمل من 3 إلى 4 ورديات لتخفيف أعداد العمال وتجنب الازدحام.وأكد حفيلة في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك 4 مصانع بالمنطقة تم إغلاقها لمدة شهر بسبب التداعيات الناتجة عن وباء كورونا، ثم عاودت العمل مرة أخرى، مؤكدًا أن تلك المصانع تعمل في قطاعات المواد الغذائية، الأثاث، والرخام.وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عضو جمعية مستثمرى مدينة دمياط، أن مصانع المنطقة بدأت بالتأقلم مع الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، ومحاولة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة، مشيرًا إلى أن الجمعية تعاونت مع وزارة الصحة بإطلاق حملات لتعقيم وتطهير كافة المصانع بالمنطقة.