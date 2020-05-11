غدًا.. الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعى دون حضور

يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء غد الثلاثاء، اجتماعه العام الأسبوعي دون حضور من مقر المطرانية، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وتبث قناة "لوجوس" القبطية الاجتماع مباشر، حرصا على نقله إلى الأقباط لدعمهم روحيًا خلال فترة إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للوقاية من فيروس كورونا، للحد من التجمعات بداخلها.ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسبوعيًا على تقديم عظات روحية بالإيبارشيات عبر البث المباشر "أونلاين"، كبديل للقداسات والصلوات حتى عودة فتح الكنائس مجددًا عقب الحد من انتشار فيروس كورونا.تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.