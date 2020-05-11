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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة «كورونا» بمستشفى سعاد كفافى (فيديو)

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:40 م
جريدة الدستور
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أعدت إدارة مستشفى سعاد كفافى الجامعى العديد من الإجراءات لضمان سلامة المترددين على المستشفى، سواء كانوا من المرضى أو المرافقين، وأيضا أعضاء الفريق الطبى من أطباء وطواقم تمريض وإداريين، تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس الأمناء، فى إطار تفعيل القرارات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتى فى مقدمة هذه الخطوات والإجراءات الاحترازية تركيب بوابات حديثة ومتطورة للتعقيم فى مداخل المستشفى، تتولى عملية تعقيم كامل لأى شخص يمر من خلالها إلى جانب توفير كميات من أدوات التعقيم والمطهرات يتم تقديمها لكل من يتعامل مع المستشفى، حيث يتم استخدامها منذ لحظة وصوله وتعامله مع موظفى الاستقبال.

من جانبه، قال الدكتور محمد صفوت، مدير عام مستشفى سعاد كفافى الجامعى، إن إدارة المستشفى لم تغفل الإجراءات الخاصة بتعليمات "التباعد الاجتماعى"، لافتا إلى أنه تم أيضا وضع ملصقات على الأرض تحدد المسافة بين كل شخص والآخر؛ لضمان عدم اقتراب الأشخاص فيما بينهم.

وأوضح صفوت، أن منظومة الإجراءات الوقائية تكتمل بتوزيع الكمامات على جميع المتواجدين سواء داخل الغرف أو الطرقات، وبالتالى تكون إدارة المستشفى نفذت قرارات وإجراءات الدولة بدقة فائقة، مؤكدا أنها لم تترك أى شىء للصدفة لذلك أصبح المستشفى نموذجًا تحتذى به المؤسسات الأخرى كافة، سواء كانت طبية أو خدمية تتعامل مع الجمهور، وتستقبل أعدادًا كبيرة من المواطنين بحكم ما تقدمه من خدمات متنوعة.

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