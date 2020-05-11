ظهرت في الاختيار.. لماذا علّق منسي صورة البطل الرفاعي بمنزله؟

كان مغرمًا بـ«أحمد الرفاعي» حتى صار قدوته في أسلوب تعامله مع المحيطين به، ورث أحمد منسي عنه لقب أسطورة الصاعقة في الجيش المصري، تعلق به حتى إنه علق صورته في منزله، ليكون أمام عنيه أينما ذهب، كما ظهر في حلقة 18 من مسلسل الاختيار الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، ويتناول قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة.كان الشهيد «رفاعي» قائد المجموعة 39 قتال صاعقة، خاصة في حرب أكتوبر، واستشهد يوم الجمعة 19 أكتوبر 1973- 23 رمضان 1393 بعد أن ضرب المثل في الفدائية والشجاعة.صار منسي صديق لابن الرفاعي - رحمه الله-، فكان دائم الزيارة لقبره، وكان يذهب إليه بمفرده، حتى أن نجل الرفاعي قال في أحد الحوارات التلفزيونية: «كنا لا نعرف ماذا يدور بينهما، إلا أن الشهداء بينهما أسرار لا نعلمها، وكان يرتدي بدلته العسكرية كاملة عندما يزوره».رأى منسى في إبراهيم الرفاعي أسطورة مصرية يجب الاقتداء بها، لما فعله مع مجموعته القتالية في حربي الاستنزاف وأكتوبر، وقيامه بعمليات فدائية سجلها التاريخ، حتى صارت مجموعته معروفة باسمه، فكان يطلق عليها أحيانا مجموعة «إبراهيم الرفاعي».كان حب الشهيد إبراهيم الرفاعي بمثابة قرار لا عودة فيه، فاتخذه قدوة في كل أعماله، واصفًا إياه بـ«أسطورة الصاعقة وأمير الشهداء»، وكان قرار منسي هو أن يجسد في حياته، أسطورة أخرى ممتدة، قبل أن يكون الاختيار بين الدفاع عن الوطن أو السير في مسارات أخرى.ومن أعمال «الرفاعي» البطولية قدرته على قصف مطار الطور بالصواريخ 130 مم في 29 من ديسمبر 1969، وتلغيم المدقات في المنطقة المحيطة للمطار ونصب 2 قاذف صواريخ حمولة كل قاذف أربعة صواريخ 130 مم، وزرع 6 ألغام مضادة للدبابات على مدقات العدو المختلفة، وقصف المطار بـ8 صواريخ، وأسفرت العملية عن تدمير 4 لوارى ومخزن للذخيرة ومحطة لاسكي بالمطار وإصابة عدد كبير من جنود العدو.مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.