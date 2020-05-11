«التعليم» تعلن 13 شرطا للقبول في «رياض الأطفال» (صور)

أعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، 13 شرطا للقبول في مرحلة رياض الأطفال، معلنة موعد فتح باب التقديم في العام الدراسى المقبل 20202021، يبدأ من 1 يونيو حتى 30 من الشهر نفسه إلكترونيا.وأوضحت الوزارة أنه في حالة التقديم الورقي يرجى اتخاذ التدابير الوقائية كافة أثناء التقديم مثل ارتداء الكمامة الطبية، وأن يكون مكان التقديم واسع وجيد التهوية، حفاظا على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وحصلت "الدستور" على نص الشروط التي أعلنتها الوزارة وهي كالآتي: