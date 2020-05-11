رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«التعليم» تعلن 13 شرطا للقبول في «رياض الأطفال» (صور)

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:57 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
طباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، 13 شرطا للقبول في مرحلة رياض الأطفال، معلنة موعد فتح باب التقديم في العام الدراسى المقبل 20202021، يبدأ من 1 يونيو حتى 30 من الشهر نفسه إلكترونيا.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة التقديم الورقي يرجى اتخاذ التدابير الوقائية كافة أثناء التقديم مثل ارتداء الكمامة الطبية، وأن يكون مكان التقديم واسع وجيد التهوية، حفاظا على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحصلت "الدستور" على نص الشروط التي أعلنتها الوزارة وهي كالآتي:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار الحلقة 17.. حزن منسي بعد رحيل والده

محمد رمضان لـ«الدستور»: أحداث «البرنس» لم تشتعل بعد.. انتظروا مفاجآت

وزير التعليم يكشف أول مدرسة انتهت من تسليم أبحاث الطلاب

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

كيف تورط حازم أبوإسماعيل فى مجزرة رفح الأولى؟

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

منة عرفة تتحدى رامز جلال فى برنامج رامز مجنون رسمى 2020 (فيديو)

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تستعرض التجربة الإبداعية المصرية في مواجهة كورونا

«قهوة الصحافة».. زاوية نظر جديدة لأحوال صاحبة الجلالة

صدور طبعة رابعة من «الفاروق عمر» لـ عبدالرحمن الشرقاوي

الحلقة 16 من رواية «الصديق أبو بكر».. يثرب