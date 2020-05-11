سكرتير بابا الفاتيكان: كورونا حدث مؤلم لم نر مثله في حرب

أكد مستشار بابا الفاتيكان يؤنس لحظي، أن تجربة الدعوة إلى صلاة تجمع البشرية هي محاولة كي نعيش الخبرة ومن الصعب وضع أرقام بشأن المشاركين بها حتى اليوم.وقال لحظي خلال إجابته على سؤال يتعلق بأعداد المشاركين بالدعوة حتى الآن: "لمسنا جميعا مفاجئة أعداد كبيرة من شخصيات ومؤسسات وأسر وصحفيين دون أن نطلب منهم أن يشاركوا، فنحن أمام خطر عام وشامل، وطلبنا بما يجمع ويوحد الناس.وتابع لحظي: "نعزي الأسر التي فقدت أحبائهم ونشد من أزر الأطباء وندعو بالشفاء للمرضى فنحن أمام حدث مؤلم ولم نر مثله في حرب أو وقت سابق من حيث كمية الألم التي نعيشه، مشددا أعداد المشاركين كل لحظة في تزايد وعقب 14 مايو ستبقى الفكرة قائمة.