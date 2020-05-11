3 مراحل لاستكمال إجراءات القبول في رياض الأطفال (صورة)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك 3 مراحل لاستكمال إجراءات القبول في رياض الأطفال، مشيرة إلى أن موعد فتح باب التقديم للعام الدراسى المقبل 20202021، والذي يبدأ من 1 يونيو المقبل حتى 30 من الشهر نفسه إلكترونيا.وأوضحت الوزارة أنه في حالة التقديم الورقي يرجى اتخاذ التدابير الوقائية كافة أثناء التقديم مثل ارتداء الكمامة الطبية، وأن يكون مكان التقديم واسع وجيد التهوية، حفاظا على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وحصلت "الدستور" على مستند يوضح تلك المراحل وهي كالآتي: