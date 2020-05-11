محمد رمضان لـ«الدستور»: أحداث «البرنس» لم تشتعل بعد.. انتظروا مفاجآت

عبر النجم محمد رمضان عن سعادته من ردود الفعل التي يتلقاها يوميا بشأنه مسلسله "البرنس"، الذي يقوم ببطولته بصحبة عدد كبير من الفنانين، مشيرا إلى أنه يوميا وعقب انتهاء عرضه على شاشة فضائية "دي إم سي"، يتلقى اتصالات قوية ورسائل كثيرة أغلبها إشادات بالعمل الذي يقوم بإخراجه محمد سامي.وقال رمضان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أحداث مسلسل "البرنس" لم تشتعل، بعد بل سيكون هنا مفاجأت غير متوقعة للجمهور المتابع للعمل، مؤكدا أن نجاح المسلسل وراءه كتيبة كبيرة من صناع الدراما لخروجه بهذا الشكل.مسلسل "البرنس" يشارك في بطولته كل من النجوم روجينا وأحمد زاهر ونور اللبنانية وإدوارد ودنيا عبدالعزيز ورحاب الجمل ومحمد علاء وريم سامي وأحمد داش وأيمن عزب وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي وآخرين، من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.