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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 1.3 طن لحوم «فاسدة» بالإسكندرية

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:22 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
هبه عويضه
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شنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، حملة مكبرة ضمت العديد من الجهات الرقابية، تم خلالها ضبط ثلاجة مصنع لتصنيع اللحوم بالمنشية الجديدة طريق القباري السريع، بها جبن منتهي الصلاحية وكميات من اللحوم مشكوك في صلاحيتها.

أسفرت الحملة عن التحفظ وتحريز 45 كيلوجرام جبن نباتي منتهي الصلاحية، وكميات اللحوم وسحب عينات منها للتحليل للشك في صلاحيتها، عبارة عن 336 كيلوجرام كبدة، 180 كيلوجرام كبدة شرائح، 410 كيلوجرامات نتر لحوم، 378 كيلوجرام لحم مفروم خشن 66 كيلوجرام سجق.

شارك بالحملة كل من إدارة الرقابة بمديرية التموين، برئاسة سليمان الطيب، والدكتور سامي أبوالعطا من الطب البيطري، مفتشي الأغذية بمديرية الصحة.
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

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