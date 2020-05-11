حلمي بكر يشبه مطربي المهرجانات بالحرامية ويكشف عن عرض حمو بيكا له

كشف الموسيقار حلمي بكر، عن أن حمو بيكا، مطرب المهرجانات حاول "يزغلل" عينيه بالأموال، وطلب منه أن يلحن له لكنه رفض.وقال بكر فى برنامج "شيخ الحارة"، مع إيناس الدغيدى، على قناة القاهرة والناس: "المهرجانات بقت مسيرة مشية، والطابور طويل، لكن عمرهم هيبقى قصير"، مشيرًا إلى أن نجاحهم بالضجة، وكلما ظهر واحد سقط واحد آخر.وأضاف: "بيكا عرض عليا فلوس بس أنا مش هفيده.. كان فى نظام اتعمل زمان فى نقابة الموسيقيين بالنسبة للمنتسبين، ولكن النقابة بدأت تتصدى لهم، وأنا أرفض إنشاء شعبة لهم، فهل الحرامى له شعبة؟وأكد حلمي بكر أن ادعاء بيكا أنه مؤدي هو هروب، لأن المؤدي هو من يعمل في الدراما ويكون له دور بالغناء يفيد الدراما بها.وعلق بكر على وجود مغنى شعبى مثل سعد الصغير، قائلًا: "زمان كان فى شكوكو وإسماعيل ياسين ماتخرجوش من معاهد، بس كانوا موهوبين، وثقفوا نفسهم بنفسهم، وهو ما ينطبق على سعد الصغير، واللى قبلته لأن لديه قبول ودمه خفيف والأفراح كلها بتطلبه دلوقتى".