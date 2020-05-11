رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حلمي بكر يشبه مطربي المهرجانات بالحرامية ويكشف عن عرض حمو بيكا له

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:15 م
حلمي بكر،
حلمي بكر،
أحلام عبدالرحمن
طباعة
كشف الموسيقار حلمي بكر، عن أن حمو بيكا، مطرب المهرجانات حاول "يزغلل" عينيه بالأموال، وطلب منه أن يلحن له لكنه رفض.

وقال بكر فى برنامج "شيخ الحارة"، مع إيناس الدغيدى، على قناة القاهرة والناس: "المهرجانات بقت مسيرة مشية، والطابور طويل، لكن عمرهم هيبقى قصير"، مشيرًا إلى أن نجاحهم بالضجة، وكلما ظهر واحد سقط واحد آخر.

وأضاف: "بيكا عرض عليا فلوس بس أنا مش هفيده.. كان فى نظام اتعمل زمان فى نقابة الموسيقيين بالنسبة للمنتسبين، ولكن النقابة بدأت تتصدى لهم، وأنا أرفض إنشاء شعبة لهم، فهل الحرامى له شعبة؟

وأكد حلمي بكر أن ادعاء بيكا أنه مؤدي هو هروب، لأن المؤدي هو من يعمل في الدراما ويكون له دور بالغناء يفيد الدراما بها.

وعلق بكر على وجود مغنى شعبى مثل سعد الصغير، قائلًا: "زمان كان فى شكوكو وإسماعيل ياسين ماتخرجوش من معاهد، بس كانوا موهوبين، وثقفوا نفسهم بنفسهم، وهو ما ينطبق على سعد الصغير، واللى قبلته لأن لديه قبول ودمه خفيف والأفراح كلها بتطلبه دلوقتى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار الحلقة 17.. حزن منسي بعد رحيل والده

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

منة عرفة تتحدى رامز جلال فى برنامج رامز مجنون رسمى 2020 (فيديو)

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
المزيد

الثقافة

غدًا.. صالون القاهرة الثقافى يناقش «الآثار الاجتماعية لكورونا»

«الجرس الزجاجى» رواية عن شاعرة شابة تفكر بالانتحار

غدًا.. مناقشة الآثار الاجتماعية لـ«كورونا» بصالون القاهرة الثقافي

مؤلف أول رواية عن كورونا: أراهن على وعي القارئ