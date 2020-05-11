رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا: انخفاض إصابات ووفيات كورونا لأدنى مستوى خلال 8 أسابيع

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:57 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
انخفضت أعداد الإصابات والوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في نذرلاند (هولندا)، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوياتها في 8 أسابيع، وفقا للبيانات التي أعلنها معهد الصحة الصحة الهولندي.

وقال المعهد، في إحصائه اليومي، إن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغت 16 حالة فقط، ليصبح ثاني يوم على التوالي تقل فيه الزيادة اليومية في عدد الوفيات عن 20 حالة، فيما سُجلت 161 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، وهي أقل زيادة منذ 14 مارس الماضي، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "داتش نيوز" الهولندية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تحذر: موجة حارة تضرب البلاد اعتبارًا من اليوم

بعد واقعة مستشفى «شربين».. البرلمان يحيل إلهامي عجينة للجنة القيم

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

لهذا السبب حاول العندليب منع لبنى عبد العزيز من العمل مع الأطرش

كانت هديته إلى الرئيس.. تعرف على وصية جمال عبد الناصر لموسيقار الأجيال

بلسم الوسط.. «حليم» حلم فنانات الزمن الجميل

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

إطلاق مبادرة للتعبير عن الامتنان للعاملين فى القطاع الطبى باليابان

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مقالات الرأي
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
المزيد

الثقافة

مؤلف أول رواية عن كورونا: أراهن على وعي القارئ

«اقرأ معنا».. حسين القباحي يلقي قصيدة «محض ترابي جدا»

دائرة الفنون العراقية تواصل تنظيم المعارض إلكترونيًا

«الثقافة العراقية» تعيد نشر «عيون أخبار الأعيان»