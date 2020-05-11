ولاية نيويورك: 161 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية (نيويورك) لأمريكية أندرو كومو، عن وفاة 161 شخصًا في مختلف أنحاء الولاية، أمس الأحد، بالتزامن مع إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأوضح كومو- حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الإثنين- أن أعداد الوفيات لا تزال مرتفعة، مضيفًا أنه برغم ذلك فإن الرقم "أفضل مما كان عليه"، حيث توفى السبت الماضي 207 أشخاص بالولاية.