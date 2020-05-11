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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الرئيس الإندونيسى يشارك في «صلاة من أجل الإنسانية»

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:42 م
الإندونيسي جوكو ويدودو
الإندونيسي جوكو ويدودو
الدستور
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أكدت مصادر رسمية إندونيسية مشاركة الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، في مبادرة "الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية" بدعوة من اللجنة العليا للأخوة الإنسانية يوم 14 مايو الجاري.

كما أعلنت وزارة الشئون الدينية الإندونيسية بالتعاون مع الهيئة القومية للتغلب على الكوارث، أن رئيس الجمهورية، جوكو ويدودو، ورئيس مجلس الشورى الإندونيسي والوزراء، بالإضافة إلى زعماء الأديان الستة فى إندونيسيا، سيشاركون بالدعاء في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، الخميس المقبل، حيث من المقرر أن يلقى عدد من القيادات الدينية كلمات بهذه المناسبة والدعاء كل حسب معتقده، ومن المتوقع أن يمثل رجال الدين الإسلامي الدكتور محمد قريش شهاب.

وتبث الكلمات على قناة تليفزيون جمهورية إندونيسياج، من الساعة التاسعة والنصف إلى الحادية عشر صباحا، تليها كلمة للرئيس الإندونيسي من قصر الرئاسة بمدينة بوجور.

كانت "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" أطلقت، أمس  الأول السبت، نداءً عالميًّا إلى جميع الناس على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ العلماءَ اكتشافَ دواء يقضي عليه، وأن يُنقذ العالمَ من التبعاتِ الصحية والاقتصاديةِ والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير.

ودعتِ "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" المؤمنين من جميع الطوائف الدينية، أن يكون يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري، يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشِدةً كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أي وقت مضى.

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