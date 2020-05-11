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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سلوى عثمان: قلقانة من المستقبل بعد نجاحى فى «البرنس»

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:08 م
سلوى عثمان
سلوى عثمان
أمير محمد خالد
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لفتت الفنانة سلوى عثمان الأنظار إليها بشدة بعد ظهورها فى شخصية الأم خلال أحداث مسلسل «البرنس»، الذى يعرض حاليًا فى السباق الرمضانى، وبرغم أن الشخصية تبدو نمطية فإنها تمكنت من تقديمها بشكل مختلف.
وقالت «سلوى»، لـ«الدستور»، إن ترشيحها للمسلسل جاء عن طريق المخرج محمد سامى، بعدما شاهد مشهدًا لها فى مسلسل «أيوب»، الذى قدمته العام الماضى، مشيرة إلى أنه مخرج ومؤلف متميز لا يترك أى تفصيلة صغيرة فى عمله ويناقش الأدوار مع الممثلين باستمرار، ليضمن خروجها فى أفضل شكل.
وأشارت إلى أنها تعيش حالة سعادة كبيرة جدًا، خاصة بعدما تلقت ردود أفعال تشيد بأدائها من داخل وخارج مصر، لافتة، فى الوقت ذاته، إلى أنها تشعر بالقلق، لأنها ستضطر مستقبلًا لتجسيد الدور نفسه لكنها لا تثق فى أن الأعمال التى ستقدم لها ستكون بنفس القوة. وأضافت أن أداء المشهد الذى اكتشفت فيه أن أولادها قتلوا نجل وزوجة شقيقهم كان صعبًا للغاية، موضحة: «تحدث معى المخرج قبل التصوير وشرح لى كل شىء بالتفصيل، وجلست مع نفسى لاختيار الطريقة الأنسب التى سأظهر بها، وجسدت دور امرأة لم يخطر على بالها مطلقًا أن أولادها- مهما كانوا سيئين- سيحاولون قتل شقيقهم ويقتلون زوجته وابنه».
وأعربت الفنانة عن سعادتها الشديدة بالعمل مع الفنان محمد رمضان، موضحة أنها لم ترَ منه إلا كل خير واحترام.
وقالت: «عندما شاهد المشهد الذى أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى تحدث معى وهنأنى على أدائى، وهذا يدل على تواضعه وحبه لزملائه». واختتمت: «قبل ما تكرهوا سميحة ضعوا أنفسكم مكانها ومتزعلوش منها لأن ذلك غصب عنها، وأى أم كانت ستفعل ذلك ويمكن أكثر».

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