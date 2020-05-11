عزل قريتين بالمنوفية ضمن إجراءات الحد من انتشار كورونا

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارًا بتطبيق العزل الصحي لقريتى إبنهس وطه شبرا التابعتين لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلنت البوابة الإلكترونية بمركز ومدينة قويسنا عن تشكيل لجنة برئاسة خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا، وبحضور قوات أمن المنوفية لفرض العزل على القريتين وتنفيذ الإجراءات اللازمة.كما تم غلق جميع المحلات بالقرية، تحت إشراف دعاء سعيد رئيس الوحدة المحلية بقرية أبنهس، كما تم تطبيق إجراءات العزل وغلق المحلات بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا وذلك بالتنسيق مع قوات أمن المنوفية.وناشد محافظ المنوفية، جميع الأسر المخالطة للحالات الإيجابية بضرورة الالتزام بالعزل المنزلي واتباع كافة الإجراءات الوقائية، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية لهم، وأكد أنه تم توزيع المستلزمات اللازمة للتطهير والسلع الأساسية واللحوم على أسر العزل.وشدد محافظ المنوفية، على دور الوحدات المحلية في المتابعة الدورية والمستمرة لمنازل الحالات المخالطة، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي، مشددا على التواجد الأمني في مناطق العزل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.