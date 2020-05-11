الأردن يطبق الحظر الشامل أول أيام عيد الفطر
الإثنين 11/مايو/2020 - 05:17 م
وسام عطيةطباعة
أعلنت المملكة الأردنية، منذ قليل، عن تطبيق حظر شامل أول أيام العيد، ويسمح للمواطنين فقط بالخروج سيرًا على الأقدام.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إنه يسمح فقط بالخروج سيرًا على الأقدام.
وأكد العضايلة إلى أنه اعتبارًا من غد الثلاثاء سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة 8 إلى الساعة 7 مساء، وسيتم إلغاء نظام الزوجي والفردي لوسائط النقل العام، والبدء بالعمل بكامل طاقتها اعتبارًا من الغد، كما أعلن عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء 26 مايو المقبل.
واختتم بأن يوم الجمعة من كل أسبوع سيتم فرض حظر تجول شامل حتى إشعار آخر.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إنه يسمح فقط بالخروج سيرًا على الأقدام.
وأكد العضايلة إلى أنه اعتبارًا من غد الثلاثاء سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة 8 إلى الساعة 7 مساء، وسيتم إلغاء نظام الزوجي والفردي لوسائط النقل العام، والبدء بالعمل بكامل طاقتها اعتبارًا من الغد، كما أعلن عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء 26 مايو المقبل.
واختتم بأن يوم الجمعة من كل أسبوع سيتم فرض حظر تجول شامل حتى إشعار آخر.
تقرّر عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر أيار الحالي مع التأكيد على ضرورة مراعاة أوضاع الموظفات اللاتي لديهن أطفال، في ظلّ استمرار عدم السماح لدور الحضانة في القطاعين العام والخاص بالعمل، نتيجة المخاطر الصحيّة التي قد تتسبب بها— Amjad Odeh Adaileh (@Amjad_O_Adaileh) May 11, 2020