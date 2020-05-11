الأردن يطبق الحظر الشامل أول أيام عيد الفطر

أعلنت المملكة الأردنية، منذ قليل، عن تطبيق حظر شامل أول أيام العيد، ويسمح للمواطنين فقط بالخروج سيرًا على الأقدام.وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إنه يسمح فقط بالخروج سيرًا على الأقدام.وأكد العضايلة إلى أنه اعتبارًا من غد الثلاثاء سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة 8 إلى الساعة 7 مساء، وسيتم إلغاء نظام الزوجي والفردي لوسائط النقل العام، والبدء بالعمل بكامل طاقتها اعتبارًا من الغد، كما أعلن عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء 26 مايو المقبل.واختتم بأن يوم الجمعة من كل أسبوع سيتم فرض ‫حظر تجول شامل حتى إشعار آخر.