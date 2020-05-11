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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة التونسية»: أرقامنا تسمح لنا بالتخطيط لإنقاذ الموسم السياحي

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:04 م
وزير الصحة التونسي
وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي
وكالات
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أعرب وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم الإثنين، عن أمله في إمكانية إنقاذ الموسم السياحي في أشهر الذروة خلال الفترة الصيفية، مع تناقص أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وكانت وزارة الصحة التونسية كشفت ليل الأحد الاثنين عن خلو جميع التحاليل المخبرية الجديدة من أي إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهذا المسار يعكس تقلص الإصابات المؤكدة على مدى الأسبوع الأخير بشكل ملحوظ إذ لم تتعد في أقصى الحالات أربع إصابات يوميا.

وقال وزير الصحة اليوم في جلسة استماع في البرلمان:"أرقامنا ذات مصداقية وقريبة جدا من الواقع، الأمر الذي يدفعنا إلى إمكانية اعتمادها كوسيلة تخطيط للمستقبل وإمكانية إنقاذ الموسم السياحي أو جزء كبير منه".

وتوقفت أنشطة القطاع السياحي الحيوي في تونس والمشغل لحوالي 400 ألف عامل، بالكامل منذ إعلان الحجر الصحي العام في 22 مارس الماضي وإغلاق الحدود وتوقف الرحلات الدولية.

وتسبب ذلك في إلغاء الحجوزات وتسريح عمال وخسائر كبيرة للمؤسسات السياحية وللآلاف من الحرفيين العاملين في الصناعات التقليدية.

وأضاف المكي أنه يمكن التخطيط لاستعادة النشاط "على الأقل في ثلاثة أو أربعة أقطاب سياحية، في جربة والقنطاوي (سوسة) والحمامات وطبرقة على سبيل المثال".

وسجلت تونس منذ أول إصابة بالفيروس في الثاني من مارس الماضي، 1032 حالة إصابة مؤكدة حتى اليوم من بينها 700 حالة شفاء فيما يرقد 11 شخصا في المستشفيات.واستقر عدد الوفيات عند 45 حالة.

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