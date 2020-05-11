التموين: الشرقية الاكثر توريدا وانتاجا للاقماح تليها المنيا

أعلن المهندس فرج خيري، مدير الإدارة العامة للمحاصيل الحقلية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية،أن محافظة الشرقية تحتل المركز الأول إنتاجا وتوريدا للأقماح المحلية، علي مستوي محافظات الجمهورية وتليها في المركز الثاني محافظة المنيا في الوجه القبلي، والبحيرة،والغربية، والمنوفية.وقال خيري في تصريح لـ"الدستور"، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي شملت مندوبين عن شركات الصوامع والمطاحن، وإدارة المحاصيل الزراعية، وقطاع الرقابة والتوزيع، والإدارة المركزية للتوزيع، وإدارة المحاصيل الحقلية، والبنك الزراعي لمتابعة عمليات التوريد من خلال لجان الفرز والاستلام للأقماح المحلية من المزارعين.وأوضح أن إجمالي عدد المواقع المخصصة لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين بلغت نحو 468 موقعا ما بين صوامع، وبناكر، وشون إسمنتية ومراكز تجميع،لاستهداف أكثر من 3 ملايبن ونصف مليون طن وفي حال زيادتها سيؤثر إيجابيا على خفض معدلات الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، مضيفا إن الوزارة تقوم بسداد مستحقات المالية للموردين والمزارعين بعد 48 ساعة من التوريد ولن يكون هناك أي تأخير في عمليات السداد لتشجيع المزارعين.وأشار إلي أن صرف المستحقات المالية المزارعين في جميع فروع البنك الزراعي المصري، وهو أكثر انتشارا في الأقاليم والمحافظات كافة المواقع التخزينية.