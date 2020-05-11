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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب يطالب بإلزام المترددين على المصالح الحكومية ارتداء الكمامة

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:58 م
سعيد حساسين
سعيد حساسين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إصدار قرار يلزم جميع الوزارات والمحافظات وجميع المؤسسات بالدولة والمتعاملين معها، خاصة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وجميع الشركات الأخرى والمستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الطبية والبنوك والجامعات والبريد وشركات الاتصالات والمحمول والشهر العقارى وتصاريح المرور والمولات التجارية وداخل جميع وسائل النقل بما فيها السيارات الملاكى وغيرها بضرورة ارتداء قناع الوجه الطبي "الكمامة" قبل التوجه لأي مؤسسة أو جهة بالدولة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وقال حساسين، في بيان الاثنين، إنه يجب منع أى موظف يتجه إلى عمله أو أي متعامل مع الجهات الحكومية والخاصة من الدخول إلاّ إذا كان يرتدى الكمامة، مطالبًا من رئيس الوزراء الإسراع في إصدار هذا القرار لضمان مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على أن يشمل القرار جميع المواطنين خلال تواجدهم خارج منازلهم لأى سبب من الأسباب.

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