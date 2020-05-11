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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تسمح لـ21 مواطنًا بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:14 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
مريم جبل و عمرو المزيدي
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أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 851 لسنة 2020، حيث تقرر السماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية والموضحة قرين كل اسم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية الأجنبية المصرية.

وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

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