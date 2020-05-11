تراجعات حادة لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تهاوت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو حاد، لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين- ثانى تعاملات الأسبوع - بدعم من عمليات بيع عشوائية على أغلبية أسهم السوق، على خلفية التراجعات التى منيت بها أسواق المال العربية.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 86. 0%، بما يعادل 88 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 10168 نقطة.كما انخفض المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.78%، بما يعادل 20 نقطة خسارة، ليسجل مستوى 1106 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 86 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 44.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 3.8 ألف صفقة بيع وشراء.