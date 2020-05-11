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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبل المفاوضات مع بريطانيا.. نائبة رئيس البرلمان الأوروبى «متشائمة»

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:44 ص
كاتارينا بارلي
كاتارينا بارلي
وكالات
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قبل الجولة الجديدة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول العلاقات المستقبلية عقب خروج الأخيرة من الاتحاد، أبدت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، كاتارينا بارلي، تشاؤمها إزاء النتائج المنتظرة من المفاوضات.

وقالت السياسية الألمانية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الإثنين، في إذاعة "برلين-براندنبورج: "انعدام الثقة كبير".

وأضافت: "البريطانيون غير متمسكين على سبيل المثال بهذه الاتفاقية الانتقالية"، موضحة أن المفاوضات لا تمضي قدمًا، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إبرام اتفاق كبير مع بريطانيا، بينما يسعى البريطانيون إلى اتفاقيات محدودة النطاق.

ورفضت بارلي حصول بريطانيا على المميزات فقط، وقالت: "لا يمكن الدخول إلى السوق الداخلية، وفي الوقت نفسه تقويض المعايير الأوروبية بشأن السلامة المهنية وحماية المستهلكين وحماية البيئة، وبالتالي الحصول على امتياز".

ولا تعتقد بارلي أن الطرفين سيتفقان على تمديد الفترة الانتقالية بحلول نهاية يونيو المقبل، إلا أنها لا تستبعد حدوث ذلك، وقالت: "لقد أثبت (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون أنه قادر على قلب الأمور".

وتتوقع بارلي مفاوضات صعبة فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة بين بريطانيا والولايات المتحدة، حيث تمر الولايات المتحدة حاليًا بوضع صعب بسبب أزمة جائحة كورونا.

يُذكر أن بريطانيا خرجت رسميًا من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير الماضي.

ولا تزال بريطانيا جزءًا من السوق الداخلية الأوروبية والاتحاد الجمركي في إطار مرحلة انتقالية ممتدة حتى نهاية هذا العام.

ومن المقرر أن تنظم اتفاقية العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وإلا سيُجرى فرض رسوم جمركية وضوابط صارمة على السلع وتعقيدات اقتصادية أخرى.

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